Вертонген отыграл один мяч в игре 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии

Бельгийский защитник лондонского «Тоттенхэма» Ян Вертонген отыграл один мяч в игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Японии, сообщает «Советский спорт».

На 69-й минуте встречи Вертонген отправил мяч в ворота японцев ударом головой, изящно перебросив голкипера сборной Японии Эйдзи Кавасиму.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Бельгии.