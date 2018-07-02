Модрич назвал сюрпризом выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Слова футболиста приводит «РИА Новости».
«Выход сборной России в 1/4 финала стал сюрпризом для нас, но они показали волю и мастерство в игре с испанцами. Домашняя атмосфера помогла россиянам», — сказал Модрич.
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Сборные России и Хорватии встретятся в четвертьфинале мирового первенства 7 июля в 21:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.
Ранее Модрич поделился эмоциями от победы над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.