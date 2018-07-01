Режим работы некоторых станций метро изменен из-за матча Россия — Испания

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Режим работы некоторых станций метро Москвы будет изменен на время проведения матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Во время прибытия болельщиков на стадион будут открыты только на выход в город южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК.

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Для скорейшего развоза болельщиков после окончания матча южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Лужники МЦК будут открыты только на вход», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что вход с фестиваля болельщиков в южный вестибюль станции «Воробьевы горы» и на станцию «Университет» сразу после матча будет закрыт.

Ограничения будут действовать 1 июля с 18.30 до 21.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что голландец Данни Маккели назначен видеоассистентом на матч между сборными Испании и России.