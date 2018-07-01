Дворкович: чемпионат мира в России потерял Месси и Роналду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/11821183/ronmes-pic905-895x505-55811.jpg">

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович ответил на вопрос о том, сильно ли повлияет на интерес к чемпионату мира по футболу отсутствие в дальнейшем розыгрыше плей-офф лидеров сборной Аргентины Лионеля Месси и команды Португалии Криштиану Роналду.

«Что-то потеряет, но что-то и приобретет. Хорошо, что это случилось в один день», — приводит ТАСС слова Дворковича, который выразил восхищение игрой французского нападающего Килиана Мбаппе и уругвайских форвардов Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Реклама

«Надеемся, что не все аргентинские болельщики сразу улетят и что еще прилетят французы», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины проиграла команде Франции, а Португалия вылетела с чемпионата мира — 2018, уступив в 1/8 финала Уругваю.