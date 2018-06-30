Дубль Кавани вывел Уругвай вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018

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Уругвайский форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Португалии, сообщает «Советский спорт».

На 62-й минуте встречи полузащитник туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур выкатил мяч на Кавани, который пробил на исполнение и забил красивейший мяч.

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Таким образом, счет стал 2:1 в пользу уругвайцев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Пепе сравнял счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия.