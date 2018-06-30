Дешам стал рекордсменом по количеству матчей на посту наставника сборной Франции

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Дидье Дешам стал рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера сборной Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации Get French Football News, матч 1/8 финала чемпионата мира в России против Аргентины станет для Дешама 80-м на должности наставника «трехцветных». Таким образом, он обошел Раймона Доменека. На счету Доменека — 79 игр.

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Дешам возглавляет французов с 2012 года. Под его руководством национальная команда Франции одержала 49 побед, сыграла 15 матчей вничью и проиграла в 15 встречах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее стали известны стартовые составы Аргентины и Франции на матч 1/8 финала ЧМ-2018.