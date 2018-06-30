Дешам стал рекордсменом по количеству матчей на посту наставника сборной Франции
Дидье Дешам стал рекордсменом по количеству матчей на посту главного тренера сборной Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».
По информации Get French Football News, матч 1/8 финала чемпионата мира в России против Аргентины станет для Дешама 80-м на должности наставника «трехцветных». Таким образом, он обошел Раймона Доменека. На счету Доменека — 79 игр.
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Дешам возглавляет французов с 2012 года. Под его руководством национальная команда Франции одержала 49 побед, сыграла 15 матчей вничью и проиграла в 15 встречах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее стали известны стартовые составы Аргентины и Франции на матч 1/8 финала ЧМ-2018.