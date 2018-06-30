Дзюба о матче с Испанией: нужно проявить терпение и искать свои шансы
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о предстоящем матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира с командой Испании. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы понимаем, что делать: проявить терпение и искать свои шансы, все моменты нужно использовать на сто процентов, ни один игрок не должен выпадать, каждый должен вывернуть себя наизнанку.
Сборная Испании — это потрясающий контроль мяча, постоянная смена мест, перепасовка, против этого нужно найти противодействие, мы должны сыграть тактически грамотно», — сказал Дзюба в беседе с журналистами.
Также российский форвард отметил, что у команды имеется план, который он не будет раскрывать.
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Ранее Дзюба часть тренировочного занятия в преддверии матча против команды Испании провел в воротах.