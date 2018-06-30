Бывший тренер сборной России: Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Аргентины.

«Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.

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У французов все выглядит предпочтительней.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси», — сказал Игнатьев.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины.