Бывший тренер сборной России: Аргентина случайно оказалась в 1/8 финала ЧМ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Аргентины.
«Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день — это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени, эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.
У французов все выглядит предпочтительней.
Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси», — сказал Игнатьев.
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Ранее экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины.