Ветеран «Спартака» уверен в победе сборной России над Испанией

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Прославленный советский футболист, двукратный обладатель титула лучшего вратаря СССР Анзор Кавазашвили поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании. Его слова передает НСН.

«Профессионал никогда не делает прогнозы. Никогда! Я пойду просто навстречу вам и скажу следующее: я уверен, что наши выиграют и выиграют со счетом 2:1 у сборной Испании», — заявил ветеран «Спартака».

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Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее экс-вратарь сборной России сделал прогноз на матч против Испании.