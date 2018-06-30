Аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом
Аргентинского болельщика накажут за проявление неуважения к арабскому фанату, сообщает ТАСС.
Накануне в сети появилась видеозапись, на которой чиновник из аргентинской провинции Сан-Луис Хуан Пабло Ольгин просит араба повторить за ним фразу на испанском языке с призывом взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.
По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, Ольгин может быть лишен права посещать матчи чемпионата мира — 2018.
«Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб «Насчель», использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим», — написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.
Отмечается, что после того, как инцидент получил широкий резонанс в прессе, чиновник публично принес извинения за свой поступок.
Ранее сообщалось, что Аргентина запретила 24 болельщикам посещать матчи ЧМ-2018 из-за драки.
Olguín es sec. de Asuntos Legales de Papagayos, #SanLuis. En #Rusia pidió poner una bomba al club Naschel, utilizando y estigmatizando al hombre con turbante. Hemos pedido que le retiren su Fan ID, porque a su accionar irresponsable se le suma el hecho de ser funcionario público pic.twitter.com/mbG5BcGwhC— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 июня 2018 г.