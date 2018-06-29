Путин подарил билеты на матч заблудившимся аргентинским болельщикам

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Президент России Владимир Путин помог двум болельщикам сборной Аргентины по футболу попасть на матч третьего тура чемпионата мира — 2018 между аргентинцами и командой Нигерии, сообщает «Комсомольская правда».

Двое поклонников футбола из Аргентины приехали в Россию с целью посетить матч второго тура мундиаля против Хорватии, который проходил в Нижнем Новгороде. Однако фанаты перепутали Великий и Нижний Новгород.

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Эта информацию дошла до Путина, который распорядился подарить болельщикам билеты на игру Аргентина — Нигерия. Также фанатам оплатили проезд до Санкт-Петербурга, где состоялся матч.

«С нами связались люди из администрации Великого Новгорода. Через переводчицу нам сказали, что по поручению Владимира Путина дарят билеты на следующую игру и проводят в Санкт-Петербург», — сказал один из болельщиков.

Правдивость этой информации подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это сущая правда», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли президент подарил билеты аргентинцам.

Сборная Аргентины победила Нигерию со счетом 2:1 и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Ранее болельщик из Испании попросил Путина принести на стадион барабан.