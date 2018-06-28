Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил главе США Дональду Трампу обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.
«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным <...> не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», — сказал португальский лидер президенту США.
В ответ Трамп пошутил о том, что в случае, если Роналду будет претендовать на пост президента Португалии, то Соуза «не сможет его победить».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее Роналду получил подарок от воспитанников юношеского клуба «Тотем» из Красноярска.