Иско стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 против Марокко

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Марокко, сообщает «Советский спорт».

Испанец сравнял счет на 19-й минуте встречи и позволил своей команде не проиграть марокканцам и выйти в плей-офф мундиаля.

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Таким образом, национальная команда Испании сразится с Россией в 1/8 финала турнира.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стал известен соперник сборной России в плей-офф ЧМ-2018.