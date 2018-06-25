Иско стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 против Марокко
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Марокко, сообщает «Советский спорт».
Испанец сравнял счет на 19-й минуте встречи и позволил своей команде не проиграть марокканцам и выйти в плей-офф мундиаля.
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Таким образом, национальная команда Испании сразится с Россией в 1/8 финала турнира.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стал известен соперник сборной России в плей-офф ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #ESPMAR is @SeFutbol's @isco_alarcon! pic.twitter.com/SHltEXc3MQ— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 25 июня 2018 г.