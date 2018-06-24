Черчесов: играть в два нападающих на ЧМ-2018 слишком рискованно
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что играть с двумя нападающими в стартовом составе слишком рискованно для национальной команды, передает ТАСС.
«Мы почти на каждой тренировке пробовали вариант с двумя форвардами, ситуации бывают разные, все возможно. Если мы почувствуем, что это работает, перейдем на эту схему. Другое дело, что у нас два нападающих в заявке, немного опрометчиво сразу играть с двумя, ведь на замене нет нападающего», — сказал специалист.
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25 июня сборная России сыграет против Уругвая в рамках последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
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