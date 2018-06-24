Легенда черногорского футбола ждет жестокого наказания для Джаки и Шакири

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Сербии и Черногории Горан Тробок в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым поделился мыслями насчет расследования в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Шердана Шакири.

Полузащитники албанского происхождения отпраздновали забитые мячи провокационными жестами, скрестив руки перед грудью, чем изобразили двуглавого орла с герба Албании.

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Ранее сообщалось, что ФИФА расследует жесты Джаки и Шакири.

«Жду самого жесткого наказания. Очень надеюсь, ФИФА досконально разберется в ситуации, сделает выводы и наложит на указанных игроков штраф. Это просто возмутительно! Своими жестами косовские футболисты оскорбили прежде всего свою новую родину – Швейцарию.

Они представляют ее на чемпионате мира и обязаны вести себя корректно. Полагаю, Швейцарская федерация футбола тоже накажет провинившихся за продвижение национализма и политики в спорте. Футбол все чаще становится площадкой для декларации лозунгов. Это печально», — сказал Тробок.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий одиннадцатого игрового дня чемпионата мира.