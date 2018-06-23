Швейцарских футболистов освистали за «политические» жесты во время празднования голов
Футболисты сборной Швейцарии праздновали голы в матче с командой Сербии, используя жест руками, напоминающий двуглавого орла с флага Албании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что сербские фанаты освистали Гранита Джака и Джердана Шакири за использование подобного «политического», по их мнению, жеста во время празднования своих голов.
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Ранее Шакири заявил, что его жест после победного гола в ворота команды Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира не имел политического смысла.
Granit Xhaka's father, an Albanian, was a political prisoner in #SRB in the 1980s.— BBC 5 live Sport (@5liveSport) 22 июня 2018 г.
The celebration tonight? A double eagle - that of the Albanian flag. ����
���� https://t.co/erIySsYSdE #worldcup #bbcworldcup #SRBSUI pic.twitter.com/9orWSSBR6b