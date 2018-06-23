Швейцарских футболистов освистали за «политические» жесты во время празднования голов

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Футболисты сборной Швейцарии праздновали голы в матче с командой Сербии, используя жест руками, напоминающий двуглавого орла с флага Албании. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что сербские фанаты освистали Гранита Джака и Джердана Шакири за использование подобного «политического», по их мнению, жеста во время празднования своих голов.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее Шакири заявил, что его жест после победного гола в ворота команды Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира не имел политического смысла.