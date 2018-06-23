Президент Южной Кореи болеет за национальную сборную на трибуне в Ростове-на-Дону

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин присутствует на матче национальной команды в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 на трибуне в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

Команда Южной Кореи встречается со сборной Мексики. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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В случае поражения южнокорейская сборная лишится шансов на выход в плей-офф мирового первенства.

Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела поделился своими впечатлениями о России, где проходит чемпионат мира — 2018.