Еще одному аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного поведения
Аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер, оскорбивший россиянку, не сможет посетить матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
Аргентинец выложил видео, на котором просит российскую девушку, которая не знает испанского языка, произнести несколько неприличных фраз.
Реклама
«Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. аргентинцев в базе, не мог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России», — написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в твиттере.
Ранее другой аргентинец Фернандо Пенови, оскорбивший российскую девушку, публично принес извинение за свое поведение.