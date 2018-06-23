Еще одному аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного поведения

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Аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер, оскорбивший россиянку, не сможет посетить матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

Аргентинец выложил видео, на котором просит российскую девушку, которая не знает испанского языка, произнести несколько неприличных фраз.

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«Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. аргентинцев в базе, не мог попасть на стадионы во время чемпионата мира в России», — написала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в твиттере.

Ранее другой аргентинец Фернандо Пенови, оскорбивший российскую девушку, публично принес извинение за свое поведение.