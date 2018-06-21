Собянин: Москва справляется с потоком туристов на ЧМ-2018

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инфраструктура столицы справляется с наплывом иностранных гостей со всего мира на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает «РИА Новости».

«Улицы и фан-зоны едва вмещают желающих погулять на них. В фан-зоне собирается не 25 тысяч, как мы поначалу предполагали, а 50 тысяч, и проходят около 80 тысяч человек. Но справляемся», — сказал он.

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Также мэр отметил, что действительно сложно представить, как бы Москва принимала чемпионат и такой наплыв гостей, если бы осталась образца 2010 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу.