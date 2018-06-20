На матче Иран — Испания установлен рекорд посещаемости «Казань Арены»

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Матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Испании и Ирана посетило 42 тыс. 778 зрителей, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что такой показатель является рекордным для стадиона «Казань Арена», на котором проходила встреча.

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Предыдущий рекорд — 41 тыс. 585 зрителей — был установлен на матче Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Мексики.

Ранее сообщалось, что сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0, а единственный мяч в матче удалось забить нападающему испанцев Диего Косте.