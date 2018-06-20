The Guardian: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

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Британское издание The Guardian опубликовало статью «десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира», в которой говорится, что английские болельщики изменят свое мнение о России в положительную сторону, сообщает ТАСС.

По мнению британских журналистов, Россия «стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу». В The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на Россию.

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Также британцы высоко оценили гостеприимство и дружелюбие жителей России.

«Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала», — подчеркнули в британском издании.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий седьмого дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что английские фанаты перестали верить своим СМИ после поездки на чемпионат мира по футболу в России.