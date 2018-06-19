Сенегал обыграл Польшу в матче группового этапа ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11807689/RTX69YSF-pic905-895x505-32571.jpg">

Сборная Сенегала обыграла поляков в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 37-й минуте встречи защитник Тьяго Сионек отправил мяч в собственные ворота. А на 60-й минуте после серии ошибок игроков сборной Польши форвард итальянского «Торино» М'Байе Ньянг удвоил преимущество сенегальцев.

Реклама

Однако поляки не думали сдаваться. На 87-й минуте поединка опорный полузащитник английского «Вест Бромвич Альбион» Гжегож Крыховяк сократил отставание своей команды, но на большее их не хватило.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее капитана сборной Мексики отселили от команды на ЧМ-2018 из-за санкций США.

Чемпионат мира — 2018. Группа H. 1-й тур

Сенегал — Польша — 2:1

Голы: 1:0 — Сионек (автогол), 37; 2:0 — Ньянг, 60; 2:1 — Крыховяк, 87.