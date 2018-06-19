Экс-футболист сборной России верит, что голкипер Египта провалится на ЧМ-2018

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой верит, что голкипер национальной команды Египта Эссам аль-Хадари поможет россиянам в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Конечно, это огромный минус, когда в сборную заявляют такого игрока. Ведь любой удар, и он не сможет прыгнуть и достать мяч», — сказал Мостовой.

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Хадари в январе отпраздновал 45-й день рождения. Он провел за национальную команду 156 матчей и четырежды становился обладателем Кубка африканских наций.

Ранее Василий Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира на «Первом канале».