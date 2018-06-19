Экс-глава ФИФА планирует встретиться с Путиным
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, сообщает ТАСС.
Как передает Reuters, экс-президент ФИФА вылетит в столицу России 19 июня, а на следующий день он планирует встретиться с главой государства.
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Ранее сообщалось, что Блаттер посетит встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.