Экс-глава ФИФА планирует встретиться с Путиным

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Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, сообщает ТАСС.

Как передает Reuters, экс-президент ФИФА вылетит в столицу России 19 июня, а на следующий день он планирует встретиться с главой государства.

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Ранее сообщалось, что Блаттер посетит встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.