Британские ученые связали домашнее насилие с матчами сборной Англии

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Британские ученые доказали связь домашнего насилия и футбольных матчей национальной команды, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Sky News, ученые провели исследование, по результатам которого стало ясно, что во время поражений сборной Англии на чемпионате мира — 2014 число случаев домашнего насилия в графстве Ланкашир вырастало на 38%. Когда команда играла вничью, эта цифра возрастала на 26%.

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Отмечается, что британская полиция намерена перейти на усиленный режим в дни матчей национальной команды на чемпионате мира — 2018.

Игра Тунис — Англия состоится 18 июня на стадионе в Волгограде. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее наставник сборной Англии отдал долг памяти героям Сталинградской битвы.