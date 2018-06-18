Британские ученые связали домашнее насилие с матчами сборной Англии
Британские ученые доказали связь домашнего насилия и футбольных матчей национальной команды, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Sky News, ученые провели исследование, по результатам которого стало ясно, что во время поражений сборной Англии на чемпионате мира — 2014 число случаев домашнего насилия в графстве Ланкашир вырастало на 38%. Когда команда играла вничью, эта цифра возрастала на 26%.
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Отмечается, что британская полиция намерена перейти на усиленный режим в дни матчей национальной команды на чемпионате мира — 2018.
Игра Тунис — Англия состоится 18 июня на стадионе в Волгограде. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
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