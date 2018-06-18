Нападающий сборной Мексики расплакался после победы над Германией

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Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес эмоционально отреагировал на победу своей команды над сборной Германии в матче первого тура чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Во встрече, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. Единственный гол на счету Ирвинга Лосано, который отметился с передачи Эрнандеса.

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Отмечается, что после финального свистка 30-летний форвард не смог сдержать слез. Также слезы на глазах у футболиста были и во время звучания национального гимна Мексики.

Ранее Эрнандес отметил важность победы над командой Германии.