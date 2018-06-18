Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира
Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии признан лучшим моментом четвертого дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что забитый мяч Лосано привел к землетрясению в Мехико.
Moment of the Day ��— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
When @HirvingLozano70 scored against the reigning #WorldCup champions to give #MEX a dream start to Russia 2018 ️⚽️
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