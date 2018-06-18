Дзюба рассказал о сбывшейся детской мечте

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Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от забитого мяча в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.

«Это было что-то неописуемое. Перед моим глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства. Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал о том, что было бы здорово забить на таком крупном турнире.

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Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться», — цитирует Дзюбу газета «Известия».

В матче первого тура российские футболисты одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года против команд Египта и Уругвая.