Британских журналистов Россия не разочаровала

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Журналисты британского телеканала Sky News оценили атмосферу в России во время первого игрового дня чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра. Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона «Лужники», где команда страны-хозяйки победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0», — говорится в сообщении телеканала.

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Также журналисты отметили, что страна-хозяйка мирового первенства всегда находится под давлением.

«И в первый день Россия не разочаровала», — резюмировал телеканал.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее посол Сербии Славенко Терзич похвалил Россию за организацию ЧМ-2018.