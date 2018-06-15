Британских журналистов Россия не разочаровала
Журналисты британского телеканала Sky News оценили атмосферу в России во время первого игрового дня чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
«Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра. Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона «Лужники», где команда страны-хозяйки победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0», — говорится в сообщении телеканала.
Также журналисты отметили, что страна-хозяйка мирового первенства всегда находится под давлением.
«И в первый день Россия не разочаровала», — резюмировал телеканал.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее посол Сербии Славенко Терзич похвалил Россию за организацию ЧМ-2018.