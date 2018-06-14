Черчесов рассказал о звонке Путина после победы в первом матче ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о звонке президента Владимира Путина после победы национальной команды в первом матче домашнего чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Звонил мне глава страны, поздравил и попросил поблагодарить ребят за хороший матч», — сказал тренер.
Реклама
Команда России под руководством Черчеслва разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мундиаля.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче открытия мирового первенства.