Спорт

Моуринью против Миранчука: «Рома» принимает «Торино». LIVE

Серия А. 15-й тур. «Рома» — «Торино». ОНЛАЙН

close
100%
Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters
В 15-м туре чемпионата Италии «Рома», которую тренирует Жозе Моуринью, принимает «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А. 15-й тур
Матч не начался
13 ноября 17:00
Рома
Рим
0:0
Торино
Турин
Стадион «Олимпико», Рим
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Рома» в рамках 15-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле «Торино». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция ВС РФ на Украине. День 263-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 263-й день
«Чувствую себя хорошо». Байден празднует победу демократов на выборах в сенат
NBC: демократы сохранили большинство в сенате после победы Кортеса в Неваде
Взятка, мятеж и дискредитация: за что Путин предложил лишать приобретенного гражданства
Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ
МО РФ объявило о взятии под контроль поселка Майорск
Рогов оценил возможные сроки переброски ВСУ с Херсонского на Запорожское направление
Британский военачальник Радакин: Лондон не будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой
Рогозин заявил, что позывной «Сармат» ему придумали товарищи в зоне СВО
Новости и материалы
Кабмин Молдавии потребовал от местных властей разработать меры экономии электричества
Украинца назвали лучшим игроком десятилетия в Counter-Strike
СМИ: Эрдоган использует стремление Швеции вступить в НАТО
В Новосибирске проверят детский спектакль на пропаганду ЛГБТ
Сычевой забил за «Оренбург» 14-й гол в РПЛ и сравнялся с Промесом в списке лучших снайперов
Невролог назвал лучшие напитки для нервной системы
Беременная Ольга Орлова показала, как празднует 45-летие
Глава комитета ГД по финансовому рынку сообщил о переориентации экономики России на Восток
Чемпион UFC Махачев ответил на вопрос о завершении карьеры
В Подмосковье жена воткнула нож в поясницу мужа, ударившего ее табуреткой
Мужчина выжил в ДТП с двумя грузовиками и сбежал
Вице-премьер РФ: на автомобильной части Крымского моста установили еще один пролет
Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие месяцы
Концерт «Руки вверх» в Кемерове спровоцировал пробки на дорогах и давку на выходе из зала
Папа Римский процитировал Достоевского во время проповеди
Власти Запорожской области: распутица несильно повлияет на передвижения ВСУ в регионе
В МВФ предупредили о риске новой холодной войны
Фигуристка Трусова поделилась эмоциями от полета с Кондратюком на шоу Плющенко
Все новости
«На этот раз оступился». Опытный мотоциклист погиб в Абрау-Дюрсо, сорвавшись со скалы
В Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист Михаил Блюменфельд
Борцы за «веру предков» в рогатых шлемах: отличите правду о викингах от выдумок
Пройдите тест на понимание общества и культуры викингов
«Мужика растим»: новый муж запрещает моему сыну ходить на танцы вместо футбола
Педиатр из Красногорска — о перегибах воспитания
«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: звезды, которые на время отказались от секса
6 звезд, которые решили по разным причинам не заниматься сексом
«Не хотел покидать терминал». Иранец умер, вернувшись в аэропорт, где прожил почти 18 лет
Прототип главного героя фильма Спилберга «Терминал» Мехран Нассери умер в аэропорту
«Противодействие западным спецслужбам». Путин договорился о дружбе с Ираном
Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Ирана Раиси укрепление сотрудничества
Лучшие фотографии недели
«Воспитатель кормила птиц». Как годовалая девочка сбежала в одном подгузнике из сада в Кирове
Директор садика в Кирове, из которого сбежала девочка, объявила о закрытии учреждения
Италия может отправить Киеву зенитную ракетную систему SAMP/T
Ранее в итальянском правительстве заявили о подготовке нового пакета вооружений для Украины
Вожак «Царских волков» Рогозин заявил о разработке новых ударных беспилотников
Рогозин: группа военных советников работает над созданием легких БПЛА для войск ДНР и ЛНР
«Не верится, что моей Тоньки и ее сына больше нет». В Пермском крае зарезали семью
СК взял на контроль расследование убийства семьи из трех человек в Пермском крае
«Запад атакует ее почти без ограничений»: Эрдоган назвал Россию «необычным государством»
Эрдоган: Запад, особенно США, атакует Россию почти без ограничений
Киркоров против Наргиз, пьяный Билан и колбаса Ваенги: самые громкие скандалы звезд
В какие конфузы попадали звезды на концертах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть