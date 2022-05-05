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Спорт

Молодежь против основы: две сборные России играют между собой в Санкт-Петербурге. LIVE

Хоккей. Saint Petesburg Cup. Россия — Россия — U-20. ОНЛАЙН

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Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Александр Самонов и Александр Никишин (слева направо) на раскатке перед матчем группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии на XXIV зимних Олимпийских играх 2022

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Александр Самонов и Александр Никишин (слева направо) на раскатке перед матчем группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии на XXIV зимних Олимпийских играх 2022

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В рамках товарищеского турнира Saint Petesburg Cup национальная сборная России сыграет против молодежной команды страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
St. Petersburg Cup. St. Petersburg Cup
3-й период
05 мая 16:30
Россия
1 : 2
Россия U20
Стадион «Юбилейный», Санкт-Петербург
Главный судья: Евгений Кочетов  (Санкт-Петербург, Россия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
1-й период

19'29" Кровяков

09'34" Аверочкин

2-й период

39'51" Грудинин

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'46

Право на очередные две минуты в большинстве получил Никита Новиков.

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'45

Дмитрий Николаев заменил Максима Третьяка в воротах первой сборной России.

'44

Гуслистов сыграл на технику, попытавшись чуть-чуть пожоглировать шайбой.

'43

Казалось, что сейчас судьи накажут основную сборную России за шестого полевого игрока, но после видеопросмотра решение об удалении оказалось отменено.

'41

Третий период начался!

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'40

Конец второго периода!

'40

ГОООООООООООООООООЛ! За девять секунд до конца периода забрасывает Владимир Грудинин с помощью рикошета от Даниила Мисюля! 2:1, молодежка впереди!

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'39

Обидное удаление в атаке зарабатывает Илья Сафонов, накрыв рукой шайбу.

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'38

Длинная позиционная атака у подопечных Сергея Зубова получается, но пока без бросков.

'37

Сергей Иванов меняет Вячеслава Пексу в воротах молодежной сборной.

'36

Григорий Кузьмин получил пас от Котелевского и нанес бросок в одно касание, заставив вступить в игру Максима Третьяка.

'34

В полном составе главная сборная России.

'33

Третьяк своевременно накрывает шайбу после броска Мичкова.

'32

В третий раз сегодня молодежная команда сыграет в большинстве.

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'31

Последние минуты игры целиком и полностью остаются за игроками первой сборной.

'30

Матвей Кабуш убежал с партнером «два в один» и бросил в ближний — Пекса на месте!

'29

Пекса уверенно отбивает бросок из правого круга вбрасывания.

'27

Пока шайба большую часть времени находится в средней зоне, не особо получается у команд пересечь синюю линию соперника.

'26

Грудинин бросал от синей линии по воротам Третьяка, попытка оказалась заблокированной защитниками.

'24

Выстояла молодежная сборная России, самый неприятный бросок за эти две минуты наносит Тертышный.

'22

Первое большинство в матче разыграет первая сборная России!

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'21

Второй период начался!

'20

Перерыв! Равный счет на табло у нас после первого игрового отрезка, что выглядит логично, учитывая ход поединка. Отдохнем немного!

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'20'

ГООООООООООООООООООЛ! На отложенном штрафе Максим Кровяков с передачи Данилы Алалыкина сравнивает счет в матче! 1:1!

'18

Хайруллин выкатился на пятак и бросил в упор по скакавшей по льду шайбе — Пекса спас!

'17

Телегин наносил опасный бросок по воротам более молодых коллег, но не попал.

'15

Длительная позиционная атака удалась игрокам главной сборной России — Пекса дважды вступил в игру и спас свою команду.

'14

Никита Чибриков бросает из-под защитника и попадает в крестовину! Какой момент!

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'13

В полном составе играют обе команды.

'11

Арсений Коромыслов удален в составе главной сборной России, снова молодежка сыграет в большинстве.

'10

ГОООООООООООООЛ! Реализует молодежка большинство! Это Матвей Аверочкин делает счет 1:0! Как-то юркнула шайба в ворота после напряженной борьбы у борта!

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'8

Первое большинство в сегодняшнем матче разыграют хоккеисты молодежной команды.

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'7

Хуснутдинов здорово обыграл голкипера молодежной сборной Вячеслава Пексу, но не смог поднять шайбу с крюка и переиграть своего оппонента.

'6

Мичков очень цепко сыграл перед воротами Максима Третьяка, но голкипер все же смог прижать шайбу ко льду.

'4

Отметим, что в составе молодежной команды играет Матвей Мичков, который проводил спаренные матчи против сборной Белоруссии в составе главной команды страны.

'2

Первые минуты игры остаются за игроками молодежной сборной.

16:35

Стартовое вбрасывание состоялось! Игра началась!

16:33

Открыл сегодняшний турнир президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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100%
16:32

Состав молодежной сборной:

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100%
16:31

Состав основной сборной на ваших экранах:

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16:30

Добрый день! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча основной и молодежной сборной России в рамках турнира Saint Petesburg Cup.

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