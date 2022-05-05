Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Александр Самонов и Александр Никишин (слева направо) на раскатке перед матчем группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии на XXIV зимних Олимпийских играх 2022