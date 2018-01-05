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Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
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Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
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Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:30
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсШарлотт Хорнетс
не начался

МЧМ-2018. Канада выносит Чехию в полуфинале. LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала молодежного ЧМ по хоккею Канада — Чехия

Константин Лесик
Официальный сайт МЧМ

В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Канады и Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.

Судьи: Гордон Шукис, Джереми Тафтс / Баффало, КиБэнк-центр
Идет 3-й период
Канада U20
7 : 1 2:1, 4:0, 1:0
Чехия U20
Сэм Стил (Кейл Клаг, Джордан Кайру), 15:05 - бол
Дрейк Батерсон (Кейл Макар, Роберт Томас), 18:08 - бол
Дрейк Батерсон (Кейл Макар, Джейк Бин), 27:48 - бол
Максим Комтуа (Бретт Хауден, Алекс Форментон), 29:43
Джордан Кайру (Сэм Стил, Диллон Дюбе), 32:15
Дрейк Батерсон (Майкл Маклеод), 36:58
Борис Катчук (Тейлор Рэддиш, Роберт Томас), 45:15
Филип Задина (Мартин Нечас, Альберт Михнач), 05:55
Канада U20
Чехия U20
ВРАТАРИ
1 Колтон Пойнт
31 Картер Харт
ЗАЩИТНИКИ
2 Джейк Бин
3 Конор Тимминс
6 Кэллан Фут
7 Кейл Макар
8 Данте Фаббро
10 Кейл Клаг
28 Виктор Мете
НАПАДАЮЩИЕ
9 Диллон Дюбе
11 Джона Гаджович
12 Борис Катчук 1
14 Максим Комтуа 1
16 Тейлор Рэддиш
17 Тайлер Стинберген
19 Дрейк Батерсон 3
20 Майкл Маклеод
21 Бретт Хауден
23 Сэм Стил 1
24 Алекс Форментон
25 Джордан Кайру 1
27 Роберт Томас
Тренер: Доминик Дюшарм
ВРАТАРИ
1 Якуб Шкарек
30 Йозеф Корженарж
ЗАЩИТНИКИ
3 Либор Гайек
7 Радим Шалда
11 Филип Крал
12 Франтишек Грдинка
14 Ондржей Вала
19 Войтех Будик
23 Якуб Галвас
НАПАДАЮЩИЕ
6 Марек Захар
8 Мартин Нечас
15 Даниэль Куровски
16 Мартин Каут
17 Криштоф Грабик
18 Филип Задина 1
20 Якуб Лауко
21 Филип Хитил
22 Кристиан Райхель
25 Радован Павлик
27 Остап Сафин
28 Петр Кодытек
29 Альберт Михнач
Тренер: Филип Пешан
Трансляция
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'51

В равных составах команды. Хотя, если честно, не возникало стойкого ощущения, что последние две минуты чехи провели в большинстве. Равная игра была.

'49

Большинство зарабатывает сборная Чехии. Две минуты штрафа получает канадский игрок.

'47

У этих псов сегодня явно хороший день. Судя по социальным сетям, полуфинальный матч вселил в канадских фанатов стопроцентную уверенность в то, что их команда выиграет золото.

Road to the Gold!! #GoCanadaGo #worldjuniors

Публикация от Maeby & Moco (@mabsandmo)

'45

Быструю атаку провели канадцы. В итоге шайба нашла Бориса Катчука, точный бросок которого поразил нижний угол ворот Якуба Шкарека — 7:1. Канадцы настолько привыкли к голам, что перестали их праздновать.

'45

ГО-О-ОЛ! Ну вот. Седьмой. Катчук.

'43

Значительно упал темп встречи. Канадцам уже ничего не надо, а чехи ничего не могут сделать.

'41

Стартовал заключительный игровой отрезок.

Перерыв

Завершился второй период. Канадцы просто раздавили чехов. Четыре безответные шайбы забросили североамериканцы за двадцать минут, а игра чехов абсолютно развалилась. Третий игровой отрезок превратился в пустую формальность. Единственная интрига: количество шайб, которое смогут забросить канадцы.

'39

Смена голкипера у сборной Чехии. Не поздно ли? Йозефа Корженаржа в рамке меняет Якуб Шкарек.

'37

ГО-О-ОЛ! Но это не помогло. Вновь забрасывают канадцы. Похоже, это точно все. Дрейк Батерсон мощнейшим броском оформляет хет-трик. Чехи отправляются в матч за третье место, а канады спешат в финал к шведам.

'36

Прижались к своим воротам хоккеисты европейской сборной. Совсем рассыпалась игра у чехов. Решил взять тай-аут их тренер Филип Пешан.

'34

ГО-О-ОЛ! Только заброшенные шайбы приходится описывать. Джордан Кайру наказывает чехов броском с ближней дистанции. 5:1!

'32

ГО-О-ОЛ! А вот и четвертый. Ничего не могут сделать с разбушевавшимеся канадцами. Максим Комтуа. 4:1!

'30

ГО-О-ОЛ! Дрейк Батерсон! Три большинства, три гола! Не оставить канадцев — 3:1!

'28

Удаление в составе сборной Чехии. Сальда Наказан двухминутным штрафом. Тяжело сейчас будет европейцам.

'26

В равных составах играют команды. Хотя у чехов было несколько отличных возможностей для гола. Ничего не ясно пока в сегодняшнем матче.

'25

Из выгоднейшей позиции не попадает нападающий сборной Чехии. Активно начали европейцы разыгрывать лишнего.

'23

Большинство зарабатывает сборная Чехии. Во второй раз за матч попробуют европейцы разыграть лишнего.

'21

Начался второй игровой отрезок.

Перерыв

Завершился первый период.

'19

ГО-О-ОЛ! Снова канадцы забрасывают в большинстве! Дрейк Батерсон выводит свою команду вперед — 2:1!

'18

Еще одно удаление у сборной Чехии. Кстати, у канадцев лучшее большинство на турнира. Они его чаще реализуют, чем не реализуют.

'17

Не успел Корженарж за броском Стила после быстрой атаки. Гроссмейстерская комбинация североамериканцев — 2:1.

'16

Удаление у сборной Чехии. Мартин Каут получил две минуты.

'17

ГО-О-ОЛ! Сравнивает счет сборная Канады! Стил!

'15

Спокойно и уверенно обороняется сборная Чехии. Похоже, у «кленовых листьев» сегодня будут большие проблемы.

'13

Активны канадцы. Видимо, стала большой неожиданностью для них пропущенная шайба. Но сравнять счет им пока не удается. Даже особо опасных моментов нет пока.

'11

Не смогли европейцы реализовать лишнего. В равных составах команды.

'9

Удаление у сборной Канада. Агрессивнее стали играть североамериканцы. У Алекса Форментона сдали нервы — атаковал канадский форвард не владеющего шайбой игрока. Две минуты.

'7

Вдвоем убежали чехи против двух защитников сборной Канады. Задина выбрал удобную позицию и мощным броском поразил нижний угол — 1:0!

'7

ГО-О-ОЛ! Открывает счет сборная Чехии! Вот это да! Задина!

'5

Мало зрителей сегодня на трибунах. Совсем не интересен Баффало молодежный чемпионат мира.

'3

Активнее начали канадцы. Чехи начало проводят в обороне. Несколько раз голкипер европейской команды Йозеф Корженарж выручил свою команду.

'1

Матч начался! Поехали!

3:50

Около десяти минут остается до начала поединка. Самое время сделать прогноз, кто сегодня выйдет в финал?

3:40

Первый участник решающего матча уже известен. Сборная Швеции обыграла США со счетом 4:2.

3:30

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канада сыграет со Швецией за выход в решающий матч.