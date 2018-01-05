Онлайн-трансляция полуфинала молодежного ЧМ по хоккею Канада — Чехия

В равных составах команды. Хотя, если честно, не возникало стойкого ощущения, что последние две минуты чехи провели в большинстве. Равная игра была.
У этих псов сегодня явно хороший день. Судя по социальным сетям, полуфинальный матч вселил в канадских фанатов стопроцентную уверенность в то, что их команда выиграет золото.
Быструю атаку провели канадцы. В итоге шайба нашла Бориса Катчука, точный бросок которого поразил нижний угол ворот Якуба Шкарека — 7:1. Канадцы настолько привыкли к голам, что перестали их праздновать.
Значительно упал темп встречи. Канадцам уже ничего не надо, а чехи ничего не могут сделать.
Стартовал заключительный игровой отрезок.
Завершился второй период. Канадцы просто раздавили чехов. Четыре безответные шайбы забросили североамериканцы за двадцать минут, а игра чехов абсолютно развалилась. Третий игровой отрезок превратился в пустую формальность. Единственная интрига: количество шайб, которое смогут забросить канадцы.
Смена голкипера у сборной Чехии. Не поздно ли? Йозефа Корженаржа в рамке меняет Якуб Шкарек.
В равных составах играют команды. Хотя у чехов было несколько отличных возможностей для гола. Ничего не ясно пока в сегодняшнем матче.
Из выгоднейшей позиции не попадает нападающий сборной Чехии. Активно начали европейцы разыгрывать лишнего.
Начался второй игровой отрезок.
Завершился первый период.
Еще одно удаление у сборной Чехии. Кстати, у канадцев лучшее большинство на турнира. Они его чаще реализуют, чем не реализуют.
Не успел Корженарж за броском Стила после быстрой атаки. Гроссмейстерская комбинация североамериканцев — 2:1.
Спокойно и уверенно обороняется сборная Чехии. Похоже, у «кленовых листьев» сегодня будут большие проблемы.
Активны канадцы. Видимо, стала большой неожиданностью для них пропущенная шайба. Но сравнять счет им пока не удается. Даже особо опасных моментов нет пока.
Не смогли европейцы реализовать лишнего. В равных составах команды.
Вдвоем убежали чехи против двух защитников сборной Канады. Задина выбрал удобную позицию и мощным броском поразил нижний угол — 1:0!
Мало зрителей сегодня на трибунах. Совсем не интересен Баффало молодежный чемпионат мира.
Активнее начали канадцы. Чехи начало проводят в обороне. Несколько раз голкипер европейской команды Йозеф Корженарж выручил свою команду.
Матч начался! Поехали!
Около десяти минут остается до начала поединка. Самое время сделать прогноз, кто сегодня выйдет в финал?
Первый участник решающего матча уже известен. Сборная Швеции обыграла США со счетом 4:2.
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канада сыграет со Швецией за выход в решающий матч.