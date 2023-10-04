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Спорт

Отыграться за унизительные 1:4: «Динамо» принимает «Спартак» в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 5-й тур. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московское «Динамо» дома принимает «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Группа D
1-й тайм
04 октября 16:45
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

31' Маричал Перез

30' Маслов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'34

Лесовой в ближний угол пробил, мяч с внешней стороны в сетку попал.

'32

Маричаль получает желтую карточку за разговоры с арбитром.

'30

Маслов получает предупреждение за фол против Скопинцева.

'27

Бессмертный подает на ближнюю штангу с правого фланга, Джикия головой выносит мяч на угловой.

'24

Теперь Скопинцев самостоятельно бьет по воротам Максименко после прорыва по левому флангу, снова Максименко вступает в игру.

'22

Хорошо приложился с разворота к мячу Фомин после паса от Смолова, Максименко на месте.

'20

Хороший удар Зиньковский в нижний угол наносил, мяч прошелся мимо створа.

'18

Бителло упал в штрафной «Спартака», Владимир Москалев призывает его подниматься, пенальти никакого не будет.

'17

Скопинцев пробил с левой ноги после паса от Смолова, мяч ушел выше перекладины.

'15

Рябчук направил дальний пас в сторону Медины, перехват совершил Маричаль.

'12

Бителло отправляется за пределы поля, обнаружил у него главный арбитр браслет на руке. Необходимо полузащитнику «Динамо» привести амуницию в порядок.

'10

Погода сегодня в Москве сложная — сильный ветер и дождь, но в районе стадиона «Динамо», где сегодня проходит игра, осадков не ощущается.

'8

Дальний удар от Медины парирует Игорь Лещук.

'7

Смолов попытался проткнуть мяч вперед после передачи с левого края, Максименко мяч отбил.

'6

Бессмертный завалил толчком в спину на газон Рябчука, фол в пользу красно-белых.

'5

Мелешин забросил верхом пас на партнера, который находился в офсайде.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за «Спартаком».

16:47

Игра началась! Поехали!

16:40

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

16:35

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

16:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Московское «Динамо» сегодня дома принимает «Спартак» в матче Кубка России.

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