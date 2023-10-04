Лесовой в ближний угол пробил, мяч с внешней стороны в сетку попал.
Маричаль получает желтую карточку за разговоры с арбитром.
Маслов получает предупреждение за фол против Скопинцева.
Бессмертный подает на ближнюю штангу с правого фланга, Джикия головой выносит мяч на угловой.
Теперь Скопинцев самостоятельно бьет по воротам Максименко после прорыва по левому флангу, снова Максименко вступает в игру.
Хорошо приложился с разворота к мячу Фомин после паса от Смолова, Максименко на месте.
Хороший удар Зиньковский в нижний угол наносил, мяч прошелся мимо створа.
Бителло упал в штрафной «Спартака», Владимир Москалев призывает его подниматься, пенальти никакого не будет.
Скопинцев пробил с левой ноги после паса от Смолова, мяч ушел выше перекладины.
Рябчук направил дальний пас в сторону Медины, перехват совершил Маричаль.
Бителло отправляется за пределы поля, обнаружил у него главный арбитр браслет на руке. Необходимо полузащитнику «Динамо» привести амуницию в порядок.
Погода сегодня в Москве сложная — сильный ветер и дождь, но в районе стадиона «Динамо», где сегодня проходит игра, осадков не ощущается.
Дальний удар от Медины парирует Игорь Лещук.
Смолов попытался проткнуть мяч вперед после передачи с левого края, Максименко мяч отбил.
Бессмертный завалил толчком в спину на газон Рябчука, фол в пользу красно-белых.
Мелешин забросил верхом пас на партнера, который находился в офсайде.
Cтартовые минуты игры остаются за «Спартаком».
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Московское «Динамо» сегодня дома принимает «Спартак» в матче Кубка России.