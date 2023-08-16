Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Поход за очередным трофеем: «Манчестер Сити» бьется с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. LIVE

Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» — «Севилья». ОНЛАЙН

close
100%
Эпизод матча «Манчестер Сити» — «Интер» в финале Лиги чемпионов

Эпизод матча «Манчестер Сити» — «Интер» в финале Лиги чемпионов

Molly Darlington/Reuters
«Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов, сражается за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы — «Севильей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Суперкубок УЕФА - 2023. Финал
Матч не начался
16 августа 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Севилья
Севилья, Испания
Стадион «Георгиос Караискакис», Пирей, Греция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Победивший в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Севилья», завоевавшая Лигу Европы, сражаются за Суперкубок УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Картина дня
В Брянскую область пытались попасть диверсанты. Военная операция на Украине, день 539-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 539-й день
В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий ради членства в альянсе
Собянин назвал число участвующих в СВО москвичей
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
В Минобороны РФ заявили, что более 97% раненых военных возвращаются в строй
В Ижевске загорелась квартира из-за неполадок с Wi-Fi-роутером
«Луна-25» вышла на орбиту Луны
Новости и материалы
В Петербурге мужчину подозревают в хранении более чем тысячи боеприпасов
Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» за Суперкубок УЕФА
На западе Украины начали строить временный мост через Тересву
В Ижевске подозреваемого в домогательствах школьницы арестовали на два месяца
В России создан универсальный катер-беспилотник
Бывший футболист Деменко объяснил, в чем шанс «Севильи» против «Ман Сити» в Суперкубке
«Мы у себя дома вообще-то, чего они лезут?» Экс-игрок СКА раскритиковал IIHF из-за Федотова
Экс-футболист «Динамо»: люди боялись дышать при Черчесове, даже смотреть в его сторону
Балицкий назвал военную технику Запада барахлом
Стоимость потенциальных выборов-2024 на Украине составит более $265 млн
В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для «проверки на подлинность»
Смолов заявил, что уровень футбола в Саудовской Аравии выше, чем в РПЛ
Чехия ввела санкции против главы оборонного холдинга РФ Бориса Обносова
На Украине заявили о поражении ВСУ под Харьковом
Вице-премьер Украины прокомментировала информацию о ее возможном переходе в Минобороны
ЦБ ослабил требования к процентным ставкам потребительских кредитов
В Белом доме ответили на вопрос об обучении пилотов Украины
На Гарика Харламова подали в суд
Все новости
В ВСУ заявили об ухудшении ситуации на Купянском направлении
Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России
Умер отбывавший наказание в колонии генерал ФСО
Курс доллара опустился ниже 95 рублей
Цены на нефть снижаются. К чему это может привести
Эксперт Юшков считает, что в сентябре цена барреля нефти Brent составит $80-85
Мигрантов с российским гражданством принудительно везут в военкоматы
Полиция Петербурга увезла в военкоматы более 100 мигрантов с гражданством России
«Хочу править миром»: Мадонне – 65
G20 — не Совбез ООН. Почему Зеленского не пригласили на саммит «двадцатки»
Глава МИД Индии подтвердил, что Зеленский не будет приглашен на саммит G20
К какой информации россиян силовики уже имеют доступ?
Бедеров из T.Hunter: силовики смогут узнать о наличии VPN у каждого россиянина
В Брянскую область второй день подряд пытаются проникнуть диверсанты
ФСБ сообщила об уничтожении четырех украинских диверсантов в Брянской области
В России могут запретить выкладывать в сеть видео атак дронов и обстрелов. Как на Украине
Совфед подготовил законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов
В Чечне проверят заявление поджегшего Коран об избиении со стороны сына Кадырова
В Чечне проверят жалобу на избиение в СИЗО со стороны 15-летнего сына Кадырова
С днем рождения, Юлия Высоцкая! Вот улучшенные рецепты самых вирусных блюд телеведущей
Шеф-повар Пампуха порекомендовал подмораживать сырники перед жаркой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях