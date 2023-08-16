Эпизод матча «Манчестер Сити» — «Интер» в финале Лиги чемпионов
Molly Darlington/Reuters
«Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов, сражается за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы — «Севильей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Суперкубок УЕФА - 2023. Финал
Матч не начался
16 августа 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Севилья
Севилья, Испания
Стадион «Георгиос Караискакис», Пирей, Греция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:50
Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Победивший в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Севилья», завоевавшая Лигу Европы, сражаются за Суперкубок УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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