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Спорт

Навстречу «Лужникам» и ЦСКА: «Краснодар» и «Урал» разыгрывают место в Суперфинале Кубка России. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. Финал. «Краснодар» — «Урал». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В финале Пути регионов Кубка России встречаются «Краснодар» и екатеринбургский «Урал». Победитель этой игры выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет против столичного ЦСКА на главной арене России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Финал. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
17 мая 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
9' Панталеан
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

9' Панталеан

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Баньяц хотел красиво выдать в разрез мяч на Кордобу, но Гогличидзе в подкате прерывает эту передачу.

'16

Кайо мог дубль оформить, попади в створ после очередной классной подачи Сперцяна! Раз за разом екатеринбуржцы оставляют его одного в своей штрафной, но вот сейчас попытка пробить вышла менее удачной.

'15

Подача у Батчи прошла на дальнюю штангу, где находился Ахметов, но не смог выиграть борьбу у Мишкича Ильзат.

'12

Заброс из глубины по правому краю на Баньяца вышел успешным, однако зацепиться Михайло за мяч все же не смог.

'9

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Кайо открывает счет ударом головой после подачи углового в исполнени Сперцяна! Шикарный удар с отскоком от земли у него получился, 1:0!

'8

Ахметов плотно приложился с левой ноги с линии штрафной, потащил мяч Баклов.

'7

Бевеева принял в корпус Рамирес, причем в собственной штрафной! Обошлось все для краснодарцев, никакого пенальти не будет.

'5

Рамирес выдал пас вразрез на Кордобу, тот с фолом выцепил мяч у защитника «Урала».

'3

Cтартовые минуты игры остаются за уральской командой.

19:34

Игра началась! Поехали!

19:25

Игра начнется в 19:30 мск.

19:20

«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.

19:15

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньянц, Батчи, Ахметов, Кордоба.

19:10

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча финала Пути регионов Кубка России, в котором сражаются «Краснодар» и екатеринбургский «Урал».

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