Баньяц хотел красиво выдать в разрез мяч на Кордобу, но Гогличидзе в подкате прерывает эту передачу.
Кайо мог дубль оформить, попади в створ после очередной классной подачи Сперцяна! Раз за разом екатеринбуржцы оставляют его одного в своей штрафной, но вот сейчас попытка пробить вышла менее удачной.
Подача у Батчи прошла на дальнюю штангу, где находился Ахметов, но не смог выиграть борьбу у Мишкича Ильзат.
Заброс из глубины по правому краю на Баньяца вышел успешным, однако зацепиться Михайло за мяч все же не смог.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Кайо открывает счет ударом головой после подачи углового в исполнени Сперцяна! Шикарный удар с отскоком от земли у него получился, 1:0!
Ахметов плотно приложился с левой ноги с линии штрафной, потащил мяч Баклов.
Бевеева принял в корпус Рамирес, причем в собственной штрафной! Обошлось все для краснодарцев, никакого пенальти не будет.
Рамирес выдал пас вразрез на Кордобу, тот с фолом выцепил мяч у защитника «Урала».
Cтартовые минуты игры остаются за уральской командой.
Игра началась! Поехали!
Игра начнется в 19:30 мск.
«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньянц, Батчи, Ахметов, Кордоба.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча финала Пути регионов Кубка России, в котором сражаются «Краснодар» и екатеринбургский «Урал».