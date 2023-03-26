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Спорт

Покорить «Уэмбли»: Украина в Лондоне играет с Англией. LIVE

Футбол. Чемпионат Европы — 2024. Отборочные матчи. Англия — Украина. ОНЛАЙН

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Alberto Pizzoli/Reuters
Сборная Украины на выезде играет с национальной командой Англии в отборочном матче на чемпионат Европы — 2024. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 2-й тур
1-й тайм
26 марта 19:00
Англия
37' Кейн
40' Сака
2 : 0
Украина
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм

37' Кейн 40' Сака

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'43

Мудрик нанес из-за пределов штрафной удар, но неточно. Пикфорд выговаривает своим защитникам, что позволили это.

'41

Сака за три минуты делает гол + пас, весьма мощно.

'40

ГООООООООООООООООООЛ! Вот это голешний сейчас кладет Сака! Из-за пределов штрафной мощно Сака пробивает, и Трубин не дотягивается. Ух, это было красиво!

'39

Чуть было ни возник момент у ворот англичан, Малиновский пытался со спины Чилуэлла добраться до мяча, но в итоге Пикфорт оказался на мяче первым.

'37

ГООООООООООООООООООООЛ! Кейн забивает 55-й мяч за английскую сборную! Отличную комбинацию разыграли англичане, Сака выразил передачу на угол вратарской, где Кейн оказался почти без присмотра и забил!

'35

ИМэддисон оттолкнул Караваева, чем нарушил правила, после этого он отправил мяч в сторону ворот, где Трубин мяч забрал, но раздался свисток арбитра, фиксирующий нарушение.

'33

А вот теперь могло бы быть опасно от украинской команды. Быстрая атака, Мудрик уже в штрафной делал передачу на Малиновского, но быстро был поднят флаг — офсайд.

'31

Мэддисон делает разрезающую передачу в штрафную на Кейна, тому не удалось обработать мяч качественно, в итоге мяч улетел мимо ворот. Да и на офсайд похоже было.

'29

Украина достаточно неплохо отражает английские атаки.

'27

Англичане превосходят украинцев по владению мячом, однако пока к действительно опасным моментам у ворот Трубина это не приводит.

'25

Ух, опасно! Момент возник у Кейна, тот не смог переправить мяч в ворота, он отлетает к Биллингему, который тоже пытается на добивании, но в итоге попадает в лежащего на газоне Кейна.

'23

Неплохая комбинация прошла у Украины, мяч оказался у Малиновского, который решил пробить и попал в Мудрика.

'22

Впрочем, опасным это назвать все равно было нельзя, мяч не закрепился в штрафной.

'21

Немного поспорил Зинченко по поводу одного из эпизодов с нарушением правил с арбитром, но судья остался непреклонен, штрафной все равно был назначен.

'19

Все в порядке с Трубиным, игра продолжилась, в короткий пас защитники обыгрываются со своим голкипером, но выйти в атаку это не помогло, а в итоге еще и потеря на своей половине случилась.

'17

Чуть было не подкараулил Мэддисон ошибку Трубина, который не сумел зафиксировать мяч, английский футболист попытался пробить по мячу, но в итоге задел украинского голкипера. Помощь ему оказывают.

'15

Какой момент был бы у Яремчука! По центру прошла передача, перехватил он мяч, пробил по воротам, но судья уже после эпизода фиксирует офсайд.

'13

Заброс проходит на Мудрика, но не удалось у Михаила придумать что-то с мячом в одиночестве на чужой половине поля, упуская в итоге его за пределы.

'11

Англия перехватила инициативу. На газон отправили Саку, нарушение фиксирует главный арбитр, что привело к назначении штрафного. Мэдддисон подал на Магуайера, но довести дела до опасного не удалось, а контратаку останавливает Уокер.

'9

Интересный момент. Кейн падает в штрафной, но не видит бригада арбитров причины для назначения пенальти. Возмущены и сам Кейн, и английская публика на «Уэмбли».

'7

Пока на первых минутах попыток атаковать у Украины даже больше, но потихоньку и англичане начинают перебираться на чужую половину поля.

'5

На первых же минутах завязывается очень активная борьба за мяч в центре поля, украинцы отбирают мяч рядом с чужой штрафной, даже дело доходит до удара, мяч летит в ногу Стоунзу, после чего снаряд забирает Пикфорд.

'3

Но вроде как все в порядке с Малиновским, может он продолжить игру, не потребовалась экстренная замена в дебюте матча.

'1

И сразу же у нас нарушение, Чилуэлл бьет в борьбе по голове Малиновского, и медики оказывают на поле.

'1

Поехали, стартовал поединок! Сегодня игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов.

18:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Стоунз, Магуайр, Беллингем, Хендерсон, Райс, Сака, Кейн, Мэддисон.

Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Гехи, Дайер, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Яремчук, Малиновский.

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча квалификационного этапа чемпионата Европы, в котором сражаются сборные Англии и Украины.

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