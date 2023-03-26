Мудрик нанес из-за пределов штрафной удар, но неточно. Пикфорд выговаривает своим защитникам, что позволили это.
ГООООООООООООООООООЛ! Вот это голешний сейчас кладет Сака! Из-за пределов штрафной мощно Сака пробивает, и Трубин не дотягивается. Ух, это было красиво!
Чуть было ни возник момент у ворот англичан, Малиновский пытался со спины Чилуэлла добраться до мяча, но в итоге Пикфорт оказался на мяче первым.
ГООООООООООООООООООООЛ! Кейн забивает 55-й мяч за английскую сборную! Отличную комбинацию разыграли англичане, Сака выразил передачу на угол вратарской, где Кейн оказался почти без присмотра и забил!
ИМэддисон оттолкнул Караваева, чем нарушил правила, после этого он отправил мяч в сторону ворот, где Трубин мяч забрал, но раздался свисток арбитра, фиксирующий нарушение.
А вот теперь могло бы быть опасно от украинской команды. Быстрая атака, Мудрик уже в штрафной делал передачу на Малиновского, но быстро был поднят флаг — офсайд.
Мэддисон делает разрезающую передачу в штрафную на Кейна, тому не удалось обработать мяч качественно, в итоге мяч улетел мимо ворот. Да и на офсайд похоже было.
Англичане превосходят украинцев по владению мячом, однако пока к действительно опасным моментам у ворот Трубина это не приводит.
Ух, опасно! Момент возник у Кейна, тот не смог переправить мяч в ворота, он отлетает к Биллингему, который тоже пытается на добивании, но в итоге попадает в лежащего на газоне Кейна.
Неплохая комбинация прошла у Украины, мяч оказался у Малиновского, который решил пробить и попал в Мудрика.
Немного поспорил Зинченко по поводу одного из эпизодов с нарушением правил с арбитром, но судья остался непреклонен, штрафной все равно был назначен.
Все в порядке с Трубиным, игра продолжилась, в короткий пас защитники обыгрываются со своим голкипером, но выйти в атаку это не помогло, а в итоге еще и потеря на своей половине случилась.
Чуть было не подкараулил Мэддисон ошибку Трубина, который не сумел зафиксировать мяч, английский футболист попытался пробить по мячу, но в итоге задел украинского голкипера. Помощь ему оказывают.
Какой момент был бы у Яремчука! По центру прошла передача, перехватил он мяч, пробил по воротам, но судья уже после эпизода фиксирует офсайд.
Заброс проходит на Мудрика, но не удалось у Михаила придумать что-то с мячом в одиночестве на чужой половине поля, упуская в итоге его за пределы.
Англия перехватила инициативу. На газон отправили Саку, нарушение фиксирует главный арбитр, что привело к назначении штрафного. Мэдддисон подал на Магуайера, но довести дела до опасного не удалось, а контратаку останавливает Уокер.
Интересный момент. Кейн падает в штрафной, но не видит бригада арбитров причины для назначения пенальти. Возмущены и сам Кейн, и английская публика на «Уэмбли».
Пока на первых минутах попыток атаковать у Украины даже больше, но потихоньку и англичане начинают перебираться на чужую половину поля.
На первых же минутах завязывается очень активная борьба за мяч в центре поля, украинцы отбирают мяч рядом с чужой штрафной, даже дело доходит до удара, мяч летит в ногу Стоунзу, после чего снаряд забирает Пикфорд.
Но вроде как все в порядке с Малиновским, может он продолжить игру, не потребовалась экстренная замена в дебюте матча.
И сразу же у нас нарушение, Чилуэлл бьет в борьбе по голове Малиновского, и медики оказывают на поле.
Поехали, стартовал поединок! Сегодня игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Стоунз, Магуайр, Беллингем, Хендерсон, Райс, Сака, Кейн, Мэддисон.
Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Гехи, Дайер, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни.
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Яремчук, Малиновский.
Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок.