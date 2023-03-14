Мелешин подобрал мяч после ошибки «Урала», сместился с правого полуфланга в центр и пробил в Гогличидзе.
Двойную замену в перерыве произвел главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль: вместо Хлусевича и Пруцева вышли Зобнин и Денисов.
Звучит свисток об окончании первого тайма. С минимальным преимуществом в счете ведут москвичи, 1:0.
Мартинс практически обогнал Бегича на пути к мячу, который ему на ход скинул Тавареш, но в последний момент защитник «Урала» сложился и смог сохранить мяч.
Гогличидзе протащил мяч в штрафную площадь «Спартака» и пробил в ближний угол — Максименко выручил.
Джикия слишком сильную передачу на ход Мартинсу отдал, в итоге люксембуржец помог «Уралу» заработать аут.
Джикия попадает по лицу мячом в упор Бегичу, как же неудачно Георгий нанес удар! Жесточайшее попадание по Даниэлю случилось, желаем здоровья защитнику екатеринбуржцев.
Оттолкнул Квинси Промес Кулакова двумя руками, акцентировано это было, но судья простил спартаковца и предупредил устно.
Мартинс упал в чужой штрафной после удара локтем в лицо от защитника «Урала» Бегича, будет видеопросмотр на предмет пенальти!
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес оформляет 102-й мяч в футболке «Спартака», замыкая подачу на дальнюю штангу от Тавареша! 1:0, шикарный гол забивают красно-белые!
Не стал на этот раз Промес продвигать мяч вперед через пас и решил ударить — Помазун оказался готов и удар отразил.
Квинси Промес на левом фланге пытается раскачать защитника, но гости обороняются плотно и не позволяют голландцу даже передачу отдать.
Бегич ушел от Мартинса и выдал точный пас в направлении Мишкича, но на этом атака «шмелей» заглохла.
Игнатов здорово прострелил с правого края в центр штрафной, где находился Мелешин, однако Кулаков выбил мяч на угловой.
«Урал»: «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.
Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.
«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин. Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Зиньковский.