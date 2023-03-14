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Спорт

Взять реванш за обидную ничью в чемпионате: «Спартак» принимает «Урал» в Кубке. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. 1-я игра. «Спартак» — «Урал». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ московский «Спартак» и принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
2-й тайм
14 марта 20:00
Спартак М
Москва
21' Промес
1 : 0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

21' Промес

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'53

Даниил Денисов забрался в офсайд.

'51

Егорычев получает предупреждение за то, что заплел ноги Таварешу.

'50

Мелешин подобрал мяч после ошибки «Урала», сместился с правого полуфланга в центр и пробил в Гогличидзе.

'47

Двойную замену в перерыве произвел главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль: вместо Хлусевича и Пруцева вышли Зобнин и Денисов.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Звучит свисток об окончании первого тайма. С минимальным преимуществом в счете ведут москвичи, 1:0.

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'43

Мартинс практически обогнал Бегича на пути к мячу, который ему на ход скинул Тавареш, но в последний момент защитник «Урала» сложился и смог сохранить мяч.

'40

Гогличидзе протащил мяч в штрафную площадь «Спартака» и пробил в ближний угол — Максименко выручил.

'39

Тавареш наотмашь пробил в направлении штрафной, Помазун сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

'37

Джикия слишком сильную передачу на ход Мартинсу отдал, в итоге люксембуржец помог «Уралу» заработать аут.

'34

Возвращается он в игру, в полных составах обе команды.

'32

В сознании Бегич, уже восстановился и попивает водичку за пределами поля.

'31

Джикия попадает по лицу мячом в упор Бегичу, как же неудачно Георгий нанес удар! Жесточайшее попадание по Даниэлю случилось, желаем здоровья защитнику екатеринбуржцев.

'29

Маслов на ногу Каштанову наступил, мелкий фол в центре поля.

'26

Оттолкнул Квинси Промес Кулакова двумя руками, акцентировано это было, но судья простил спартаковца и предупредил устно.

'25

Не побежал Сергей Карасев к монитору, нет фола по мнению главного арбитра!

'24

Мартинс упал в чужой штрафной после удара локтем в лицо от защитника «Урала» Бегича, будет видеопросмотр на предмет пенальти!

'21

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес оформляет 102-й мяч в футболке «Спартака», замыкая подачу на дальнюю штангу от Тавареша! 1:0, шикарный гол забивают красно-белые!

'19

Не стал на этот раз Промес продвигать мяч вперед через пас и решил ударить — Помазун оказался готов и удар отразил.

'17

Бегич выбил мяч из штрафной головой после подачи Тавареша.

'15

Квинси Промес на левом фланге пытается раскачать защитника, но гости обороняются плотно и не позволяют голландцу даже передачу отдать.

'12

Бегич ушел от Мартинса и выдал точный пас в направлении Мишкича, но на этом атака «шмелей» заглохла.

'9

С дальней дистанции игрок «Урала» плотный удар нанес, Максименко отбил мяч кулаками.

'6

Без особых проблем уральцы справились с корнером, игра продолжается.

'5

Игнатов здорово прострелил с правого края в центр штрафной, где находился Мелешин, однако Кулаков выбил мяч на угловой.

'3

Стартовые минуты игры остаются за красно-белыми.

20:05

Игра началась! Поехали!

19:55

«Урал»: «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.

19:50

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин. Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Зиньковский.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию первый матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

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