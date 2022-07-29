'37

ГОООООООООООООООООЛ! Рахим Стерлинг забивает второй мяч в этой игре после добивания! Очень плохо сыграли в этом эпизоде защитники «Удинезе», позволив британцу дважды пробить в Сильвестри, в затем пропихнуть мяч мимо Соппи.