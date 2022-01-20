20 января 2022, 23:30 Спорт Исправиться за провал в Суперкубке: «Барселона» сражается с «Атлетиком». LIVE Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик Бильбао» — «Барселона». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок «Барселоны» Жорди Альба Global Look Press

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» играет с «Атлетиком» из Бильбао. Недавно обе команды потерпели поражение в Суперкубке страны от мадридского «Реала» и теперь горят желанием вернуться на победную полосу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. 1/8 финала Матч не начался 20 января 23:30 Атлетик Б Бильбао 0:0 Барселона Барселона Стадион «Сан-Мамес», Бильбао Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)