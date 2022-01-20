В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» играет с «Атлетиком» из Бильбао. Недавно обе команды потерпели поражение в Суперкубке страны от мадридского «Реала» и теперь горят желанием вернуться на победную полосу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/8 финала
Матч не начался
20 января 23:30
Атлетик Б
Бильбао
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
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23:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» сыграет в 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Начало встречи — в 23.30 мск.
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