25 мая 2023, 22:00 Спорт В очке от Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» играет с немотивированным «Челси». LIVE Футбол. АПЛ. 32-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Peter Cziborra/Action Images via Reuters

В перенесенном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) сражаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». В случае ничьей или победы манкунианцы гарантируют себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур Матч не начался 25 мая 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 0 : 0 Челси Лондон, Англия Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия