В перенесенном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) сражаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». В случае ничьей или победы манкунианцы гарантируют себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях