Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

В очке от Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» играет с немотивированным «Челси». LIVE

Футбол. АПЛ. 32-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». ОНЛАЙН

close
100%
Peter Cziborra/Action Images via Reuters
В перенесенном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) сражаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». В случае ничьей или победы манкунианцы гарантируют себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
Матч не начался
25 мая 22:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэмека, Фернандес, Галлахер, Хаверц, Мудрик, Мадуэке.

21:45

Состав «МЮ»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо, Марсьяль.

21:40

Добрый вечер! В перенесенном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) сразятся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 456-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 456-й день
«Подписание мирного соглашения неизбежно». Баку и Ереван договорились о главном
Пашинян и Алиев заявили о взаимном признании территориальной целостности на саммите ЕАЭС
Через Тбилиси открывают авиатранзит в пять городов Европы. Сколько стоят билеты
Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу с 15 июня
Алиев поблагодарил Путина за усилия Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана
Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия РФ на территорию Белоруссии
«Газпром» опроверг сообщения о затягивании Китаем строительства «Силы Сибири-2»
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ по делу о фейках о ВС РФ
Новости и материалы
Девять человек обратились к врачам после пожара в доме на Никитском бульваре
В Нижнекамске воспитательницу детского сада оштрафовали за избиение ребенка
Ольга Бузова призналась, что пережила дикий стресс из-за форс-мажора на гастролях
В Госдуме заявили, что ни один российский спортсмен не подпишет какие-либо документы против своей страны
Рецидивист-наркоман задержан за убийство мужчины, чье тело нашли на балконе в Ярославле
В центре Москвы произошел сильный пожар
В ООН обсудят обеспечение безопасности ЗАЭС
Гутерриш посмертно наградил российского миротворца Мизюру
ВСУ обстреляли село в Белгородской области и повредили дома
Самый популярный в мире блогер поверил в свой арест
В Петербурге откроется представительство Абхазии
В ЮАР спустя 22 года поисков арестован последний обвиняемый в геноциде в Руанде
В Белом доме прокомментировали ядерное оружие РФ в Белоруссии
Жулин считает, что Путин будет готов помочь Костомарову
В МИД Польши рассказали о реализации стратегии сдерживания НАТО
Мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут с российских стриминговых платформ
Индия хочет вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень
Страдающий психическим расстройством британец переехал в Россию и стал бездомным в Москве
Все новости
«Пытаются скрыть следы». Москва обвинила ЕС в затягивании расследования по «Севпотокам»
МИД РФ вызвал послов Дании, ФРГ и Швеции из-за ситуации вокруг «Северных потоков»
За изображения с неточными границами России вводят штрафы
Госдума одобрила наказание за географические карты с некорректными границами России
Интервью с Даниилом Воробьевым — о сериале «Кошка», съемках за рубежом и выходе из сложных ролей
Звезда сериала «Жить жизнь» Даниил Воробьев признался, что у него нет навыков манипуляции
За что Верховный суд закрыл партию Касьянова и Немцова
Верховный суд ликвидировал ПАРНАС по иску Минюста
Школьникам вернут серебряные медали — как после Победы и при Перестройке
Минпросвещения: школьникам начнут вручать серебряные медали в следующем учебном году
Москва и Минск договорились, как будут хранить российское ядерное оружие в Белоруссии
Сергей Шойгу заявил, что Россия оставила за собой контроль ядерного оружия в Белоруссии
Лучшая: умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер
«Продюсер — не балбес, затягивающий девочек на диваны». Интервью с Виктором Дробышем
Виктор Дробыш объяснил, почему расставания артистов и продюсеров часто становятся скандальными
«Смерть для меня не проблема»: с какими личными драмами столкнулась Тина Тернер
People: Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет после рака кишечника и пересадки почки
Стримера-педофила из Якутска нашли с помощью подростка из Канады, блогера и частного сыщика
В Якутске задержали 42-летнего педофила, изнасиловавшего 5-летнюю девочку во время стрима
Роман с мужем Сальмы Хайек, отношения с фокусником: как сложилась личная жизнь супермоделей 90-х
Шиффер, Клум, Евангелиста, Кэмпбелл, Кристенсен: все о семейной жизни культовых моделей
«За каждым толстым ребенком стоит такая же мама с тарелкой пончиков»
Фитнес-тренер из Москвы – о пищевых привычках
Инвестиции, бизнес и эротика: как люди богатеют при помощи нейросетей
Шесть историй о том, как нейросети помогли людям заработать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях