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А мы заканчиваем свой репортаж! Спасибо, что были с нами! До новых встреч!
Трент подает, в штрафной куча-мала, после которой на газоне оказывается Тирни (не судья, а защитник «Арсенала»).
Мане получил мяч после запудренного кросса от Александра-Арнольда, и после серии рикошетов откатил на Кейта, который с дальней дистанции пробил во вратаря.
Статистика ударов по воротам поражает воображение: 2-21 в пользу «красных». Абсолютно фантастическая реализация у «канониров».
Робертсон исполнил длинный пас со своей половины поля, который дошел прямо до вратаря хозяев.
Пауза на водопой у нас на «Эмирейтс». В первом тайме как раз после нее игра развернулась на 180 градусов. Посмотрим, чем все закончится на этот раз.
В последние пять минут ливерпульцы в девять раз больше владеют мячом, нежели чем «канониры», но воплотить такое гигантское преимущество пока им не удается.
0:9 — такова статистка ударов по воротам во втором тайме. Естественно, в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Первые пять минут прошли под полным преимуществом «Ливерпуля». Мане и Салах наносили неопасные удары по воротам Мартинеса.
В кадр телетрансляцию попало лицо Юргена Клоппа. На немца сейчас просто больно смотреть.
Игровой снаряд от Окслейда-Чемберлена ушел за лицевую линию. Удар от ворот выполнит «Арсенал».
Мане осуществил попытку кросса, однако защита «Арсенала» оказался начеку и не позволила гостям снова выйти вперед.
Неожиданный гол оформили «канониры». Теперь подопечные Микеля Артеты с большим рвением побегут к чужим воротам!
Треть игры позади, и пока в Лондоне полностью доминирует «Ливерпуль».
Активен сегодня Робертсон, в очередной раз раскачивая правый фланг обороны «канониров». Но его классная подача не нашла головы адресата.
Зазвучала музыка на «Эмирейтс», а это значит, что у нас пауза на водопой. Пока команды на двоих нанесли всего один удар в створ, но зато какой!
Тирни неудачно вбросил мяч. Перешла игра под контроль мерсисайдского коллектива.
Трент и Чемберлен долго решали, кто же будет бить: в итоге подача Алекса угодила прямо в руки Мартинесу.
Холдинг нарушил правила на своей половине поля, гости исполнят штрафной.
Окслейд-Чемберлен убежал в сольный проход и попытался найти партнеров, но защитник «Арсенала» нашел его быстрее. Потеря.
Нельсон исполнил угловой у ворот «Ливерпуля», но ни первая, ни вторая волна не принесла хозяевам желаемого результата.
Осторожничают команды на старте поединка, попеременно владея мячом в первые минуты матча.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Тирни, Соареш, Торрейра, Джака, Нелсон, Пепе, Ляказетт, Сака.
Встреча начнется в 22:15 по мск.
Здравствуйте! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Ливерпулем».