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Арсенал Ливерпуль

Третье фиаско: «Ливерпуль» уступил «Арсеналу»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче 36-го тура АПЛ

В рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» и прервал серию без побед, длившуюся на протяжении пяти лет. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
36-й тур  |   15 июля 22:15   |  закончен
Арсенал
2:1
Ливерпуль
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Ляказетт 32'
Нелсон 44'
Торрейра 46'
Джака 81'
Себальос 90+1'
Мане 20'
Александер-Арнольд 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дамиан Мартинес
3 (з)   Киран Тирни
23 (з)   Давид Луис
17 (з)    Седрик 76'
16 (з)   Роб Холдинг
77 (п)   Букайо Сака 85'
34 (п)   Гранит Джака 81'
11 (п)   Лукас Торрейра 57' 46'
9 (н)   Александр Ляказетт 32'
19 (н)   Николя Пепе
24 (н)   Рейсс Нелсон 44'
1 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд 48'
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 83'
3 (п)    Фабиньо
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 61'
11 (н)   Мохамед Салах 83'
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 20'
Запасной состав
33 (в)   Мэтт Мейси
31 (з)   Зеад Колашинац 85'
2 (з)   Эктор Бельерин
20 (з)   Шкодран Мустафи
5 (з)   Сократис Папастатопулос
8 (п)   Даниель Себальос 57' 90'
28 (п)   Джозеф Уиллок
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс 76'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
13 (в)    Адриан
6 (з)   Деян Ловрен
76 (з)   Неко Уильямс
8 (п)   Наби Кейта 61'
23 (п)   Шердан Шакири 83'
67 (п)   Харви Эллиотт
48 (п)   Кёртис Джонс
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги 83'
Трансляция
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00:12

А мы заканчиваем свой репортаж! Спасибо, что были с нами! До новых встреч!

'90+6

Финальный свисток! «Арсенал» одерживает первую победу с 2015 года над «Ливерпулем», набирает 53 очка и поднимается на девятое место в турнирной таблице АПЛ. А «Ливерпуль» потерял возможность покорить отметку в 100 очков по итогам нынешнего сезона.

'90+5

Трент подает, в штрафной куча-мала, после которой на газоне оказывается Тирни (не судья, а защитник «Арсенала»).

'90+4

Решающий угловой исполняет «Ливерпуль»!

'90+1

Колашинац жестко встретил оппонента и получил заслуженную желтую карточку.

'90

Пять минут компенсировал Пол Тирни к основному времени второго тайма.

'89

Мане получил мяч после запудренного кросса от Александра-Арнольда, и после серии рикошетов откатил на Кейта, который с дальней дистанции пробил во вратаря.

'87

Статистика ударов по воротам поражает воображение: 2-21 в пользу «красных». Абсолютно фантастическая реализация у «канониров».

'85

Сака уступил место Колашинацу. Меняет Артета игроков, теряющих концентрацию при массированном прессинге мерсисайдцев.

'84

Вдобавок Вейналдум выходит вместе Шакири. А не поздно ли Юрген Клопп решил внести коррективы?

'83

Замена у «Ливерпуля»: Дивок Ориги сменил Мохамеда Салаха, который не сумел отличиться сегодня.

'81

Джака восстановился и умудрился почти сразу же получить желтую карточку!

'78

Гранит Джака получил небольшое повреждение, команда эскулапов уже устремилась к футболисту хозяев.

'76

Мэйтленд-Найлз заменил подуставшего Соареша.

'74

Робертсон исполнил длинный пас со своей половины поля, который дошел прямо до вратаря хозяев.

'72

Пауза на водопой у нас на «Эмирейтс». В первом тайме как раз после нее игра развернулась на 180 градусов. Посмотрим, чем все закончится на этот раз.

'69

В последние пять минут ливерпульцы в девять раз больше владеют мячом, нежели чем «канониры», но воплотить такое гигантское преимущество пока им не удается.

'66

0:9 — такова статистка ударов по воротам во втором тайме. Естественно, в пользу подопечных Юргена Клоппа.

'64

Трент исполнил угловой (уже восьмой для «Ливерпуля»), но хозяева сдержали натиск оппонентов.

'61

Минамино и Кейта вышли вместо Окслейда-Чемберлена и Фирмино соответственно.

'58

Нельсон покинул газон стадиона «Эмирейтс», вместо него вышел Уиллок.

'57

Ляказзет уступает место Пьер-Эрику Обамеянгу.

'54

Салах в двва касания обработал передачу от Вирджила и попытался «черпачком» перебросить мяч, но ему немного не хватило техники и везения. По-прежнему 2:1 в пользу хозяев.

'51

Первые пять минут прошли под полным преимуществом «Ливерпуля». Мане и Салах наносили неопасные удары по воротам Мартинеса.

'48

Арнольд грубо болит на Сака и получает желтую карточку.

'46

Тайм под номером два стартовал!

'45+3

Звучит свисток на перерыв. И камера выхватывает не авторов голов «Арсенала», а Ван Дейка и Алиссона, допустивших фатальные ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Этот перерыв крайне необходим мерсисайдцам. А заодно отдохнем и мы!

'45+1

В кадр телетрансляцию попало лицо Юргена Клоппа. На немца сейчас просто больно смотреть.

'45

Две минуты компенсировал главный судья к основному времени первого тайма.

'44

ГООООООООООЛ! Что? Творят? Игроки? Гостей? Алиссон отдает передачу Робертсону, который даже не смотрел на него! Естественно «канониры» легко перехватили мяч: Ляказзет отдал на Нельсона, и тот оформляет свой первый гол в Английской премьер-лиге! 2:1!

'41

Игровой снаряд от Окслейда-Чемберлена ушел за лицевую линию. Удар от ворот выполнит «Арсенал».

'39

Робертсон выполнил подачу с углового, которая долетела до Садио Мане, но сенегалец не смог хорошо попасть по мячу и ударил сильно-сильно выше.

'36

Мане осуществил попытку кросса, однако защита «Арсенала» оказался начеку и не позволила гостям снова выйти вперед.

'34

Неожиданный гол оформили «канониры». Теперь подопечные Микеля Артеты с большим рвением побегут к чужим воротам!

'33

ГОООООООООООООЛ! Просто чудовищную ошибку под прессингом Нельсона совершает Ван Дейк: его передача в сторону Алиссона вышла настолько неуклюжей, что ее легко перехватил Ляказзет, легко переигравший бразильского вратаря! 1:1!

'32

Снова офсайд! На этот раз за линией защитников оказался француз Александр Ляказзет!

'30

Треть игры позади, и пока в Лондоне полностью доминирует «Ливерпуль».

'28

Салах попытался принять верховую передачу, но лайнсмен махнул рукой — офсайд!

'27

Активен сегодня Робертсон, в очередной раз раскачивая правый фланг обороны «канониров». Но его классная подача не нашла головы адресата.

'24

Зазвучала музыка на «Эмирейтс», а это значит, что у нас пауза на водопой. Пока команды на двоих нанесли всего один удар в створ, но зато какой!

'22

Салах заработал угловой для своей команды. Исполнял Александр-Арнольд, Ван Дейк принимал, Мартинес поймал.

'20

ГОООООООООЛ! Это Садио Мане! Сенегалец великолепно ворвался в штрафную и замкнул фланговый прострел в исполнении Робертсона! 0:1!

'17

Нельсон попал в офсайд.

'15

Тирни неудачно вбросил мяч. Перешла игра под контроль мерсисайдского коллектива.

'12

Трент и Чемберлен долго решали, кто же будет бить: в итоге подача Алекса угодила прямо в руки Мартинесу.

'11

Холдинг нарушил правила на своей половине поля, гости исполнят штрафной.

'9

Окслейд-Чемберлен убежал в сольный проход и попытался найти партнеров, но защитник «Арсенала» нашел его быстрее. Потеря.

'6

Нельсон исполнил угловой у ворот «Ливерпуля», но ни первая, ни вторая волна не принесла хозяевам желаемого результата.

'4

Осторожничают команды на старте поединка, попеременно владея мячом в первые минуты матча.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

22:10

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

22:05

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Тирни, Соареш, Торрейра, Джака, Нелсон, Пепе, Ляказетт, Сака.

22:00

Встреча начнется в 22:15 по мск.

21:50

Здравствуйте! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Ливерпулем».