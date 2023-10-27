Звезда советского биатлона. Умер четырехкратный чемпион мира Виктор Маматов

Умер легендарный российский и советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов. Ему было 86 лет.

По данным Mash, причиной смерти стала пневмония, в последние месяцы он совсем не вставал с кровати. Его похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с женой, которая скончалась полтора года назад.

Маматов родился в городе Белово Кемеровской области в 1937 году, а лыжным спортом увлекся еще в техникуме.

«Прекрасно помню свои первые соревнования. Это была 10–километровая лыжная гонка, которую я, учащийся первого курса, выиграл. По плохо подготовленной лыжне, в валенках вместо лыжных ботинок», — рассказывал Маматов.

Впервые он выступил на международных соревнованиях в 1966-м, когда ему было уже 29 лет. В том же году завоевал золото чемпионата мира в индивидуальной гонке в немецком Альтенберге.

Уже через два года Маматов стал олимпийским чемпионом в эстафете на дистанции 4x7,5 км в Гренобле. Спустя четыре года, в 1972-м в Саппоро, он вновь завоевал золотую медаль Олимпиады. Маматов также был четырехкратным чемпионом мира.

«Мы утерли нос тем, кто еще недавно утверждал, что в Сибири нет и не может быть большого спорта и биатлона в частности. Еще раз доказали, что сибиряки — это особая каста людей, способных на многое!», — писал он в своей автобиографии.

После завершения спортивной карьеры Маматов работал тренером, был первым вице-президентом Союза биатлонистов России и сопровождал российские спортивные делегации.