Востоковед не исключил скорого убийства Хаменеи-младшего силами США

Новый избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласится на переговоры с США из-за кровного конфликта — убийства американцами его отца. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, отметив, что Дональд Трамп может попытаться устранить и Хаменеи-младшего.

«Трамп и Хаменеи-младший — кровники. Неделю назад Трамп убил отца Хаменеи, а в 2024 году, когда было покушение на Дональда Трампа, Трамп заявил, что за этим покушением стояло руководство Ирана, то есть Хаменеи. Есть огромный личный фактор, можно сказать, что они кровники. И этот личный фактор вряд ли позволит сейчас развернуться к какому-либо переговорному процессу. Стоит ждать в ближайшую, по крайней мере, неделю сильной эскалации, то есть нарастание военного конфликта. Скорее, да, Трамп постарается Хаменеи устранить. С большой долей вероятности это произойдет. И, повторюсь, между ними очевидный будет сильнейший антагонизм из-за личных обстоятельств», — сказал он.

Каргин уточнил, что среди иранцев Моджтаба Хаменеи неизвестен, поэтому его перспективы на посту верховного лидера Исламской Республики будут зависеть от хода военного конфликта.

«По поводу того, какие перспективы у Хаменеи внутри Ирана, сказать сложно, поскольку его внутри Ирана, если мы говорим просто о населении, мало кто знает. О его существовании, конечно, знают, но он долгое время не являлся публичной фигурой. Если мы говорим про его аппаратный вес, то у него довольно серьезные связи с КСИР, то есть со всем силовым блоком. Таким образом, все будет зависеть от того, как в целом будет развиваться ситуация в Иране, точнее, военные действия между США, Ираном и Израилем», — добавил он.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Политик приходится сыном бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Хаменеи-младшего с избранием и пожелал ему успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

