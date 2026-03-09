Размер шрифта
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС интегрировать оборонпромышленность с Индией
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский союз изучает интеграцию оборонной промышленности с Индией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции постоянных представителей ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Она добавила, что подобная работа ведется и с Австралией.

20 февраля еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европейская комиссия (ЕК) требует от европейских предприятий нарастить производство оружия в 50 раз.

По его словам, для достижения этой цели странам-членам Евросоюза нужно предоставить гарантии долгосрочного и стабильного спроса для промышленности. Еврокомиссар утверждает, что подобные меры необходимы «для мира в Европе».

В январе фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита Евросоюза постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы.

Ранее США пригрозили ЕС ответными мерами из-за планов по рынку оружия.

 
