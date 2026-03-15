«Акрон» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Акрон» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Ахматом» в матче РПЛ

Тольятттинский «Акрон» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте матча счет открыл игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Артем Дзюба отличился за «Акрон» в конце поединка.

В турнирнрй таблице РПЛ «Акрон» занимает десятое место, набрав 22 очка. «Ахмат» располагается на восьмой строчке, имея в активе 27 баллов.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.



Ранее махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ.