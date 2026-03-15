Лепс о личной жизни: «Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже все свободно»

Певец Григорий Лепс признался kp.ru, что совсем не переживает из-за расставания с невестой Авророй Кибой.

Лепс уточнил, что пока не находится в отношениях. Он также пожаловался, что стал реже замечать в окружении красивых женщин.

«Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже все свободно. Я все меньше и меньше вижу красивых женщин. Куда-то они пропали…» — заявил артист.

Лепс также рассказал, что не держит зла на мать бывшей невесты, которая назвала его старым. По словам певца, ему не за что обижаться, потому что «так оно и есть».

На дне рождения Кибы ее мать рассказала, что первом знакомстве с Лепсом она посчитала артиста слишком старым для своей на тот момент 18-летней дочери.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

