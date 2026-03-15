Во Франции раскритиковали решение Макрона передать Украине новую систему ПРО

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети Х решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине новую систему противоракетной обороны (ПРО) SAMP/T.

Филиппо выразил возмущение решением французских властей. По его словам, Макрон «снова достал чековую книжку», хотя Франция не располагает избыточными военными ресурсами.

«Хватит! Ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины! Особенно для Зеленского, в то время как он угрожает... Виктору Орбану», — написал политик.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Париж намерен поставить Киеву новую систему ПРО, которая может стать альтернативой американским комплексам Patriot.

15 января Макрон заявил, что наземный подвижный зенитный ракетный комплекс FSAF SAMP/T, разработанный совместно Францией и Италией, эффективнее, чем система Patriot.

17 ноября 2025 года Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставке Киеву 100 многоцелевых истребителей Rafale, а также систем SAMP/T для защиты неба Украины. Документ уже назвали «историческим».

