Российские школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий

В Самаре школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий
В Самаре ищут школьников, которые разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в храме святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Южный город. Два мальчика зашли в туалетную комнату, где «сходили по-большому» в писсуар, а также изрисовали стены нацистской символикой, изображениями половых органов и надписями на военную тематику с помощью фекалий. В настоящее время ведутся поиски подростков.

До этого в Томске подросток нарисовал на песке на детской площадке огромную свастику и написал текст экстремистской направленности. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии и нарисовал на стене свастику.

 
