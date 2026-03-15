Билан поставил новый рекорд

Певец Дима Билан стал рекордсменом премии «Виктория». Об этом сообщает kp.ru.

Билан удостоился трех наград: «Певец года», а также «Песня года» и «Музыкальное видео года» за трек «Горький дождь». В номинации «Певица года» выиграла Ани Лорак. «Поп-группой года» признали AY YOLA «HOMAY», а рок-группой — «Бонд с кнопкой».

Михаил Гуцериев стал поэтом года из-за песни «Горький дождь». Звание композитора года разделили Леонид Агутин и Максим Фадеев. Агутин также получил награду «Концерт года». Николай Расторгуев удостоился специальной номинации за вклад в сохранение и распространение российской национальной музыкальной культуры.

10 марта издание «СтарХит» сообщило, что песня Димы Билана «Never let you go» приобрела популярность в греческом TikTok.

По данным издания, европейки снимают ролики под хит Билана и пишут восторженные отзывы артисту. Певец признался, что оказался тронут новой волной популярности его старого хита.

Билан исполнил трек «Never Let You Go» на конкурсе «Евровидение» в 2006 году. Артист представлял Россию и занял второе место.

